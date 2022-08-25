建筑工地致命事故渐增 上半年10人死亡

（早报讯）近年建筑工地发生致命事故呈上升趋势，今年上半年就发生10起致命意外，逼近去年全年的13起。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期四（8月25日）透露，截至8月24日，已有34人死于工伤事故，其中12起致命意外来自建筑业，已占死亡人数的近四成。

死亡人数已超过2020年全年的30起，也逼近去年全年的37起。

扎吉哈指出，重伤事故的数量也同样令人担忧，今年上半年发生84起工地重伤意外，若按全年计算，是自2014年以来表现最差的一年，让人无法接受。

人力部已通过四大措施即加强执法、赋权员工投报、自我监督、自我负责，以防意外再度发生。

扎吉哈为新加坡产业发展商公会安全领导论坛致开幕辞时指出，人力部加大执法力度，今年第三季的稽查数量同比已翻倍，所有工作场所安全与卫生管理水平不达标的雇主，也面对更严厉的惩处，包括平均每起违例事件的罚款从1000元提高到2000元。

为了鼓励业界对安全与卫生措施负起更大责任，人力部本月也推出加强版CheckSafe电子服务。以往这项电子服务仅能查询建筑公司的安全记录，如今扩大至所有行业，新功能包括可查询一家公司在过去三年是否有接获停工令等记录。

扎吉哈说，CheckSafe电子服务可让发展商在选择承包商时参考，形成一个良性循环，那些更重视安全措施的承包商会有机会脱颖而出。

“最终，发展商受益于更好的安全表现、因意外停工的风险更低和享有更好的声誉。”