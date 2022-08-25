调查：企业采取聘用残障者的包容措施 更能留住员工

（早报讯）调查显示，在雇用残障者的企业工作的员工更有使命感、更愿意考虑顾客的需求，以及进行协作和创新，无形中也让企业更能留住员工。

副总理兼财政部长黄循财星期四（8月25日）在新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）举办的“包容商业论坛”上致辞时，公布上述调查发现。

黄循财指出，近年来更多雇主愿意聘请残障者。过去两年，尽管面对冠病疫情，残障者的就业率从2019年的28％，上升至2021年的30％。

“新加坡要持续成功不仅依赖我们的经济成长，也取决于我们社会的包容度。”

政府将继续提升残障者的就业率。上周公布的第四个加强残障服务总蓝图设下目标，到了2030年，把残障者就业率提高到40％。

黄循财说，政府会继续通过各项措施提高残障者的就业率，但企业也要意识到，聘请残障者可带来的益处。

由新协立委任的咨询公司海德思哲（Heidrick & Struggles），就30家企业的员工如何评估自己公司的文化以及组织绩效展开调查后，总结企业采取包容残障者雇佣措施的几大好处。

首先，认同包容措施的员工，对于在实践包容雇佣措施的企业工作感到自豪，进而更有使命感，也更愿意继续留任。

员工也更愿意创新和学习。他们认为与多元能力的团队合作能促进创新思维。此外，员工更能以顾客为中心，并且体恤不同人有不同需求。员工在开发产品时，也会考虑到更多元的受众。