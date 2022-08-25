新电信以22亿5000万元 脱售在联号公司Airtel的3.3%股权

（早报讯）新电信（Singtel）计划以22亿5000万元，脱售在联号公司Airtel的3.3%股权给印度巴帝电信公司（Bharti Airtel），预料实现约6亿元的净收益。

新电信星期四（8月25日）开市前宣布这项消息。这是集团最近一系列重新平衡和优化联号公司组合的又一资本管理举措，之前集团增加在Intouch Holdings的股权，以及部分脱售Airtel非洲（Airtel Africa）股权等。

新电信集团财务总监蓝道义在线上记者会上说，这项脱售不意味着公司要从印度转向其他市场。事实上，完成交易后，公司在Airtel仍持有29.7%的有效股权，总值约220亿元。

他在文告中指出，作为长期策略投资者及伙伴，新电信在区域联号公司的股权价值多年来大幅上升，但在集团股价上并没有恰当地反映出来。

这是新电信首次脱售Airtel股权，集团也通过展现Airtel资产的可观价值，来弥补这一不足。

“这也是我们资本管理方法的一部分，把握套现机会，增加投资资本的回报和提高股东总回报。”

他指出，通过这项交易，新电信将筹集超过20亿元，可充分满足集团在未来几年对5G和增长计划的需求，并使集团处于有利地位，以可持续的方式增长股息。

截至星期四上午11时10分，新电信上扬1.53%，报2.66元。