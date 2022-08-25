本地股市星期四早盘涨6.06点

（早报讯）受到隔夜美股上涨的刺激，本地股市星期四（8月25日）开盘上涨7.42点，但接近中午闭市前一小时，指数开始有所回落。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨6.06点或0.19%，报3239.54点，盘中最高点是3256.55点，最低点3237.21点。

除香港因台风影响将于下午开市外，亚太其他区域股市涨多跌少，首尔股市上涨0.97%，领涨亚太股市；台湾和悉尼分别上涨了0.92%和0.72%；东京和上海各涨0.5%至0.41%；深圳股市则下滑0.39%。

海指成份股方面，14只上扬，11只下跌，五只持平。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipping）和新电信（Singtel），分别起2.11%至0.97元，以及起1.91%至2.67元。

领跌的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和怡和控股（Jardine Matheson），前者跌1.59%元至1.86元，后者跌1.1%至51.46美元。

活跃股方面，马可波罗海业（Marco Polo Marine）和胜科海事（Sembcorp Marine）居前，成交量分别为8582万股和5767万股，股价分别上涨2.78%和2.63%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮说，隔夜美国回弹是海指上涨的催化剂。但鉴于经济环境的不稳定，预计海指近期将在这一点位附近徘徊。工业股和能源股本周走强，它们在海指的比重不大，所以不会对指数造成太大影响。

她还说，因地缘政治不确定和经济发展的需求，油价在结束一个月的下滑后，有望持续反弹。这将有助于本地能源股进一步上升。

据彭博社报道，杰克逊霍尔（Jackson Hole）年度研讨会前夕，联储局官员明确表示，他们预计未来将进一步收紧货币政策。这一利空消息削弱了股市和债市自6月中旬低点以来的反弹。市场担忧资产是否会重回低点。

澳大利亚国民银行（NAB）经济主管斯特里克兰（Tapas Strickland）说，投资者现在预计联邦基金利率将在2023年3月达到3.8%的峰值，高于两周前预期的3.62%。市场走势与联储局官员最近几周的鹰派立场一致。