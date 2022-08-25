对本地生物科学和金融界发展贡献巨大 两外国人获荣誉公民奖

（早报讯）多年来对本地生物科学界和金融界发展做出重大贡献，新加坡科技研究局荣誉高级院士大卫·莱恩教授（David Lane）和瑞士再保险公司荣誉主席瓦尔特·基洛茨（Walter Kielholz）获颁荣誉公民奖。

荣誉公民奖旨在肯定为本地商业、科学与科技、教育、卫生保健、文化艺术和体育等领域做出巨大贡献的外国人，是外籍人士可获得的最高国家荣誉。他们星期四（8月25日）在总统府举行的仪式上，从哈莉玛总统手中接过奖项。

出生英国的莱恩在我国生物医学科学的战略发展中发挥了先锋作用，并为癌症治疗研究做出了杰出贡献。他在1979年因发现p53致癌基因而名震科学界，之后的近30年致力于研究这项基因，包括在新科研创立p53实验室。

曾是新科研首席科学家的莱恩，除了领导过新科研分子和细胞生物学研究院，也创立了试验治疗中心（目前的实验药物研发中心），为药物发现、开发和诊断领域贡献。

2017年获得本地科研界最高荣誉的总统科学与科技奖的莱恩，也为新加坡吸引业界投资，并促使日本医药品大厂中外制药公司在我国成立药物研究所。

莱恩说：“新加坡致力于研究、创新和创业，促使它成长为充满活力的科学与创新中心，并培养一批强大的科研人才。我很感谢有机会为新加坡在生物医学领域的发展做出贡献。”

同时获颁荣誉公民奖的是来自瑞士的基洛茨，他在1997年至2002年担任瑞士再保险公司的首席执行官，之后分别就任公司副主席和非执行主席。

就任期间，基洛茨支持公司在新加坡拓展业务，包括在2018年1月在我国成立亚太地区总部，大大加强了新加坡的再保险生态系统和能力，以服务亚洲的需求。

基洛茨在2009年到2021年也参与新加坡金融管理局国际咨询团，是服务最久的成员之一。他在2015年获颁公共服务星章—新加坡卓越之友奖。

1976年首次踏足新加坡的基洛茨说：“多年来我目睹新加坡如何转变为如今领先的全球金融和金融科技中心，成为其他国家效仿的典范，我很感激有机会参与这项转变。”