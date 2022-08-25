网络公民主编许渊臣申请阻止总检察署对他采法律行动 被最高法院驳回

（早报讯）被总检察署指转载含藐视法庭内容的公开信到网站和面簿后，时政网站“网络公民”主编许渊臣早前向高庭申请进行司法检讨，试图阻止总检察署对他采取法律行动不成功，如今上诉至最高法院也被驳回。

上诉庭三司在星期四（8月25日）发表的书面裁决中指出，根据申请人许渊臣的说法，总检察署只对他、而没有对撰写公开信的澳大利亚籍原作者采取法律行动的做法，违反了“法律面前人人平等”的宪法，但三司认为这个立场无法成立，因为许渊臣与原作者的处境并不相同。

这包括总检察署的首要职责是维护公众利益，因此得考虑对人在澳洲的原作者采取法律行动是否符合公众利益。此外，比起原作者原本所发表的博客平台，把公开信发表到“网络公民”（The Online Citizen，简称TOC）网站和面簿的做法，导致更多人读到构成藐视法庭的内容。

澳大利亚籍撰稿人朱莉奥康纳（Julie O’Connor）于去年1月27日，在她的博客发表“就2021年司法年开幕演讲稿的疏漏事宜，致予新加坡大法官的公开信”，质疑新加坡司法的公正。公开信后来被TOC转载到网站，信件摘录也上载到TOC面簿。

总检察署在去年6月22日发信给许渊臣，要他撤除文章和摘录，但后者没有遵从。总检察署指许渊臣抵触司法维护法令，随后就他藐视法庭事宜入禀高庭。许渊臣接着向高庭申请进行司法检讨但遭驳回。