蓄意伤害22个月大女童 女佣监10个月

（早报讯）女佣工作约半年就开始对22个月大的女童动粗，雇主某次查看电眼目击女佣的行径，她却矢口否认。雇主气得翻阅所有电眼画面，揪出女佣在两周内至少五次粗暴对待女童，立即报警处理。

印度尼西亚籍女佣斯里伊哈·萨蒂卡莎里（29岁）被控一项蓄意伤人和一项鲁莽行事的控状。她星期四（8月25日）承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢10个月。

为保护年幼的受害者，媒体不得报道可能泄露她身份的资料，包括女童和家人的名字，以及住址。

根据案情，被告在2020年12月在雇主夫妇的家工作，负责做家务和照顾雇主两个分别五岁和22个月大的女儿。被告也要帮忙哄22个月大的女童睡觉和喂她喝奶。

雇主在小女儿的睡房安装了电眼，可通过手机实时查看房内的情况。

两周内至少五次对女童施暴

2021年8月28日，雇主从手机查看电眼画面时，目击被告抓着小女儿的手臂和大腿，用力把她甩到床上。雇主立即冲入房间质问被告，但她否认这么做。

雇主调阅所有电眼画面，发现被告在同年8月17日至28日间，至少五次对女童暴力相向，包括多次粗暴地把她推倒在床上；拉扯她的头发；用手指弹她的耳朵；把她头压在枕头上和掌掴她等。

雇主报警处理后，女佣坦承她在事发两个月前就开始粗暴对待女童。她一般是在女童不睡觉或动来动去时，就会对她动粗。