12人获新闻从业奖学金 许文远：新报业足以容纳所有人才

(早报讯)新报业媒体新闻从业奖学金今年有多达126人申请,是去年44人的近三倍。最终获颁奖学金的12人当中,七名来自华文媒体集团,比其他新闻室多。

新报业媒体主席许文远在星期四(8月25日)的奖学金颁奖仪式致辞时说,奖学金项目以更大的预算重启,为的是吸引和留住人才,推出高质量的新闻内容。“我们希望向同事和受众传达强烈的信号,表明我们对于追求使命是认真的。”

华文媒体集团新报业媒体新闻从业奖学金得主,(左起)马菁、郑欣恩、黄俊恒、李嘉敏、黎芷君,以及柯悦。另一名奖学金得主吴佳芸因人在国外,因此缺席这次的颁奖仪式。(李健玮摄)

许文远说,申请者的华文程度一直是我们所关注的,因此他告诉华文媒体集团社长李慧玲,不要错过任何一名有潜能的人才。

他透露,李慧玲在面试后发现几名优秀的候选人,多数在本地出生,他们在新闻室实习的表现也受到上司认可。“慧玲担心我们是否有资金招收这些学生,我告诉她,只要学生的质量够高,我会为她争取这笔钱。”

许文远指出,这也是为什么今年华文媒体集团的奖学金得主比其他新闻室多。“他们都精通双语,英语同华语一样流利。他们聪颖且灵活,在适当的时机,他们可能会轮换到其他新闻室,或承担其他职务。新报业媒体足以容纳所有人才。”

其他五名新报业媒体新闻从业奖学金得主来自英文、马来文与淡米尔文媒体集团。其中,马来报纸《每日新闻》是自2006年以来,再度出现奖学金得主。

许文远在致辞时再次强调培养人才极其重要,呼应他今年1月在新报业媒体说明会上的发言。他当时说,新闻媒体属于知识产业,只有通过培训和吸引人才方能取得成功,没有捷径。

这包括积极招聘编采、销售和科技人员等多元人才,并提供更多奖学金吸引年轻一代从业,以及设立媒体学院加强培训。

今年2月启动的媒体学院与一些国际知名传媒学府与机构合作,例如牛津大学的路透新闻学机构(Reuters Institute for the Study of Journalism),为记者提供多元化培训。

首两名前往路透新闻学机构参与三个月海外研究计划和课程的是《联合早报》数码内容副主任黄顺杰和《海峡时报》政治线资深高级记者谭元曦。他们将在今年10月负笈英国。