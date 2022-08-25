涉袭警遭警员枪击腹部 嫌犯否认蓄意伤害公务员

（早报讯）涉嫌在马里士他路公寓袭警及企图抢走警员配枪，结果腹部中弹的男子，在庭上否认包括蓄意伤害公务员的35项指控。

被告普拉卡什（Prakash S/O Mathivanan，38岁），星期四（8月25日）出庭时承认欺骗、偷窃和滥用毒品法令等31项罪名，但他对包括蓄意伤害公务员的另外35项控状则全盘否认。

《联合早报》之前报道，2020年11月5日，警员凌晨到马里士他路的“City Suites”公寓展开突击行动，过程中与普拉卡什和另一男嫌犯发生激烈打斗，两人被指对一名警曹长拳打脚踢。

警员当时拔出手枪喝令两人停止袭警，但普拉卡什充耳不闻，被指冲向警员企图夺枪，警员为了阻止他，当场朝他开枪，射中他的腹部。

这件警员开枪事故引起关注，警方过后还召开记者会解释了事发经过。

时隔近两年，被告身穿紫色囚服，戴着手铐出庭。看起来已经康复的被告没有解释他否认袭警的原因，全程冷静聆听主控官读出其他罪状。

根据案情，2016年起，被告、女友和另一男子贾迪共谋盗用信用卡资料，购买并转卖酒店套房、电器和各种产品套利。

其中一名受害者发现信用卡被盗刷后把卡取消，但被告却假冒受害者拨电给信用卡公司，骗对方把新信用卡发给贾迪手。

被告承认的31项罪状，最终为他换来三年10个月的铁窗生涯；包括蓄意伤害公务员在内的其他罪状目前还处审前会议阶段。