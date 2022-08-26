本地周五开盘可关注股票

（早报讯）乐观的经济数据淹没了美国联邦储备局主席即将在杰克逊霍尔（Jackson Hole）年度会议上可能发表鹰派言论的担忧。美国股市星期四（8月25日）隔夜股指收盘全面飙升，纳斯达克指数领涨1.67%，收于12639.27点；标普500指数上涨1.41％，报4199.12点；道琼斯工商指数涨0.98%，报33291.78点。

富国银行（Wells Fargo）经济学家Jay Bryson和Shannon Seery在一份分析报告中说，潜在需求的上涨和对收入增加的初步解读削弱了目前美国经济处于衰退的论点。

22V Research创始人德布歇尔（Dennis DeBusschere）说，杰克逊霍尔可能对市场不会产生负面冲击，因为鹰派论的预期已在会议前对市场产生了作用。

据彭博社报道，隔夜美股交易里，中概股创下两个月最大涨幅， 纳斯达克金龙中国指数飙升6.3%，创下6月以来最大涨幅。据称两国对中概股在美国退市的审计谈判有望取得重大进展。

海峡时报指数25日闭市收高14.32点或0.44％，报3247.80点。本地股市全场成交量15亿3000万股，总交易额9亿1446万元。上升股321只，下跌股187只。

亚太地区股市星期五开局平稳，东京和首尔股市开盘分别上涨0.83%和0.67%，悉尼股市开盘也上涨0.51%。

本地星期五（26日）开盘可关注股票：

1.家宁建屋（AVJennings）截至6月底的全年净利同比下跌32.8%至1790万元，每股盈利减少30.3%至3.22分。营收下跌28.4%至2亿2281万元。集团将派发全年每股0.67分股息，去年同期为1.8分。派息日为9月22日。

2.力王集团控股（Luxking）发布盈利预警，预计截至6月底的集团全年税后盈利将蒙受亏损。亏损主要由于贸易应收账款的减值缺失以及外汇亏损。公司将于8月29日前公布财务业绩详情。

3.IHH医疗保健集团（IHH Healthcare）星期四盘后公布今年第二季业绩报告，集团净利同比大增27％，达到6亿1210万令吉（约1亿9000万新元），营收同比微涨2％，营收和息税折摊前盈利（EBITDA）下降12％。同时集团资产负债表仍保持强劲，整体现金余额为43亿令吉。净负债比率降至1.33倍，去年同期为1.73倍

4.Aspen集团星期四晚公布，继Ching Chiat Kwong辞任公司董事后，Low See Ching不再担任Ching Chiat Kwong的替代董事（alternate director）。