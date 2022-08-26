工资会9月1日开会 10月底公布新指导原则

（早报讯）全国工资理事会将于下星期四（9月1日）召开常年会议，制定年度工资和就业相关指导原则，并预计于10月底公布新指导原则。

即将公布的工资指导原则，适用期为今年12月1日至明年11月30日。

人力部星期五（8月26日）发文告说，理事会在制定和审议工资指导原则过程中，会把本地经济复苏步伐及全球经济前景不确定因素纳入考量。

工资会也会针对低薪工友年度调薪幅度做出建议，包括即将在明年3月1日起落实渐进式薪金制的行政人员和司机群体。

全国工资理事会由劳资政代表组成，领导理事会的是星展集团主席佘林发。37名理事和候补理事中，新成员包括今年6月出任全国职工总会副秘书长的陈国明、人力部常任秘书黄志勤及新加坡精深技能发展局局长陈谷炎等人。

佘林发说，在地缘政治气候不稳定、商业成本和生活费上升的情况下，须持续推动企业和劳动力转型，以支持提高生产力为基础的工资增长。

工资会去年10月建议，雇主为总月入少于2000元的员工加薪4.5%至7.5%，增加幅度至少70元至90元，以确保低收入员工的工资增长赶超工资中位数的增幅。

工资会一般一年开会一次，但因疫情影响，2020年及2021年罕见一年开会两次。

工资会欢迎公众就工资和就业相关问题发表意见，并对指导原则提出建议。公众可登录，通过在线表格提交反馈，截止日期是9月9日。