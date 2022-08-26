本地股市星期五早盘涨11.69点

（早报讯）受隔夜美股强劲上涨的推动，本地股市星期五（8月26日）开盘上涨8.06点后，早盘整体表现平稳。

截至中午，新加坡海峡时报指数上涨11.69点或0.36%，报3259.49点，盘中最高点是3264.18点，最低点3248.12点。

中美两国对美股中概股的审计谈判有望取得重大进展，消息提振了亚太其他区域股市。东京和首尔股市分别上涨0.75%和0.48%；台湾和香港各涨了0.89%和0.65%；深圳和上海股市也各上涨0.22%和0.08%。

海指成份股方面，20只上扬，八只下跌，两只持平。

领涨的是吉宝企业（Keppel Corp）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），分别起2.12%至7.23元，以及起1.95%至2.09元。

领跌的是泰国酿酒（Thai Beverage）和DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings），前者跌0.77%至0.645元；后者跌0.71%元至2.78美元。

活跃股方面，3Cnergy和Watches.com Ltd居前，成交量分别为9463万股和8250万股，前者股价大跌20%，后者大涨77.78%。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》采访时说，隔夜美股的上涨稳定了海指的走势。而美股尾盘的走高可能是因为星期五晚杰克逊霍尔（Jackson Hole）年度会议内容有所泄露。从市场的反应来看，美国联邦储备局主席的加息态度会比预想的温和，会议对股市的负面影响不大。

韩巍博士还说，因三大银行的带动，海指的近期表现比美股强劲。不过，能否突破3300点的阻力位还有待观察，大概率会维持在现在的点位震荡。即使调整，应不会回到前两个月的低点。

22V Research创始人德布歇尔（Dennis DeBusschere）说，杰克逊霍尔可能不会对市场产生负面冲击，因为鹰派论的预期已在会议前对市场产生了作用。

不过，荷兰国际集团（ING）亚太区研究区域负责人卡内尔（Robert Carnell）则认为，市场最可能做出的反应是收益率上升、股票抛售和美元走强，因为市场似乎一直在为这一系列走势准备。