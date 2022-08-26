别了“洛德”！裕廊飞禽公园60岁埃及秃鹰人道毁灭

（早报讯）裕廊飞禽公园元老级成员，埃及秃鹰“洛德”因年事已高健康情况不佳，影响生活品质，万态保育集团基于人道考量，上星期六（8月20日）忍痛将它人道毁灭。

万态保育集团星期四（8月25日）发面簿贴文说，裕廊飞禽公园1971年开幕时，埃及秃鹰洛德（Rod Stewart）已是一只成年秃鹰。它是飞禽公园最年长的飞禽，也可能是世界最年长的埃及秃鹰。

据估计，洛德近60岁，远超过同一品种野生鸟类21年的平均寿命。

贴文提到，洛德在飞禽公园期间深受喜爱，度过了充实的一生。年轻时，它在提高人们对野生秃鹰面对的威胁意识方面扮演了重要角色。1991年至2011年，洛德是“天空之王”表演成员，主要展示它的鸟类在野外击破鸵鸟蛋坚硬外壳的独特行为。

洛德2018年纳入飞禽公园“年长动物关怀计划”

洛德的健康因年龄关系有些问题，飞禽公园因此在2018年将它纳入“年长动物关怀计划”，确保洛德继续享有良好的生活品质。计划下，洛德的健康检查更频密，饮食经过特别设计，生活环境也经过改造。直到最近，它的精神都很好。

但洛德的饲养员和兽医在最近一次的检查中，发现它的健康情况加剧，严重影响了它的生活品质。考虑到它的福利，万态保育集团决定将它人道毁灭。

1991年开始照顾洛德的裕廊飞禽公园动物表演部高级经理苏文秀说，洛德是只非常特别的鸟，“个性沉稳，较容易合作，它不会去啄或伤害任何人”。 （取自万态保育集团面簿）

裕廊飞禽公园动物表演部高级经理苏文秀（59岁）在1988年加入园区后认识洛德，1991年开始照顾它。他说，洛德是只非常特别的鸟，也是和他共事最长的飞禽。“洛德个性沉稳，较容易合作，它不会去啄或伤害任何人。”

“洛德向我展示了飞禽是多么聪明和富有魅力。少了它，飞禽公园就不一样了，我们都会很想念它。”