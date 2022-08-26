最后四名作弊准律师被谕令 九个月至三年内不可申请执业

（早报讯）最后四名在2020年律师专业考试中作弊的准律师，星期五（8月26日）要求撤销执业申请获得批准，大法官梅达顺谕令四人个别在未来九个月至三年内不可申请当律师。

大法官也在聆讯中点出作弊行为的一个关键问题，即参与作弊的准律师是否是“始作俑者”，为了自己的利益主动向其他考生索取答案，或是在被要求的情况下提供答案；在大法官看来，前者的作弊行为比较严重。

星期五撤销律师执业资格申请的四人是Sean Wong Wai Loong、Lim Zi Yi、Annabelle Au Jia En和Joleen Ong Jia Yi。四人当中，Joleen Ong Jia Yi在两场考试中要求其他考生给她抄袭答案，她被令在未来三年不可申请执业。

一共有11人在2020年律师专业考试中作弊，其余七名律师早前已提出撤销执业申请并获得批准。

也是由大法官审理的其申请的郑泉礼（译音，英文名为Tay Quan Li Leon），因为在当局调查过程中一直否认作弊，之后提呈执业申请时也不诚实，行为比其他作弊者严重，所以被令未来五年不可申请执业。

其余六人Monisha Devaraj、Kushal Atul Shah、Sreeraam Ravenderan、Lynn Kuek Yi Ting、Matthew Chow Jun Feng和Lionel Wong Choong Yoong，则在8月15日获朱汉德法官批准他们撤销申请。当时法庭没有定下他们不可申请执业的期限，但六人承诺若日后重新申请当律师，他们一定会深思熟虑，以及咨询总检察长、新加坡律师公会和新加坡法律教育学院后才这么做。