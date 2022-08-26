为百元酬劳借名给龟公租房开淫窟 男子判监三个月

（早报讯）男子因缺钱，为了100元酬劳，借名让龟公租房经营妓院，被判坐牢三个月。他上诉时称屋主损失不大，求法官判他坐牢六周就好，遭法官驳回。

根据判词，被告吴浩明（译音）在2018年7月至8月服刑期间，认识了一名叫“埃里克”的男子。

被告出狱后，向“埃里克”求助，说他缺钱用，后者则说在找房子让KTV员工住，要被告帮忙签署租房合约以换取酬劳。

被告接受“埃里克”的提议，在2019年1月31日以月租3200元签了一份租房合约。被告根据“埃里克”的指示，将钥匙以及合约放在单位的桌上，把大门关上后离开，之后就有100元酬劳入袋。前后三个星期，被告一共签了三份租房合约。

同年12月4日，被告按照“埃里克”指示，为其中一间单位续约，但这次没收到酬劳。

警方同月26日突击该单位，逮捕了三名妓女，她们承认在网上兜售性服务。

被告面对四项欺骗控状，被判坐牢三个月，他认为刑罚过重，上诉至高庭。

被告上诉时说，他的罪行造成的伤害并不大，因为屋主有定金做担保，而且判刑法官没有依据推断被告知道“埃里克”会利用屋子做犯法的事，希望法官判他坐牢六周就好。

不过法官表示，被告为酬劳签租房合约，没有住在屋子的意图，就有足够理由怀疑“埃里克”可能会用来做犯法的事，而被告罪行不仅协助“埃里克”躲避警方侦查，案件也涉及公众利益，可造成的伤害没有被告所说的那么小，最后驳回被告上诉。