失智老翁卧尸沟渠 调查官：尸体腐烂无法断定死因

（早报讯）患失智症老翁失踪两天后，被发现卧尸重型停车场沟渠，警方在附近找到他的短裤和个人物品，但由于尸体已腐烂，无法断定确切死因。

《联合早报》之前报道，80岁的陆瑞泉于2022年1月1日从后港住家失踪，两天后被发现倒毙在德福7巷重型车辆停车场附近的沟渠里。

验尸庭星期五（8月26日）针对死因展开研讯。警方调查官供证时叙述，死者与一名女伴同住，女伴于2021年12月31日晚上最后一次见到他。

隔日凌晨3时许，她起身后发现死者不在，但以为他只去了楼下咖啡店。当天，女伴致电死者数次，对方只说正在回家路上，但没说具体地点。下午4时30分后，死者的电话打不通，女伴随即报警。

停车场电眼画面显示，死者当天下午3时20分许进入重型停车场，接下来一小时反复进出停车场七次。他接着走到沟渠处，然后不见踪影。

两天后，一名司机在停车场停了车，走到沟渠，赫然发现沟渠内有尸体，马上报警。

死者当时仅身穿T恤、背心和底裤。警方通过指纹确认死者的身份，并在沟渠附近找到他的短裤、手机和钱包。

调查官形容，尸体很不自然地落在沟渠盖板处。警方因此推测，老翁在沟渠附近脱裤后，不知何故跌入沟渠，尸体随后被水冲走，卡在盖板上。

解剖报告显示，死者身上没有受创证据。警方调查官排除他杀的可能。验尸官将择日发表结论。（人名译音）