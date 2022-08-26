福康宁公园新香料展览厅及历史文物展览厅开幕

（早报讯）福康宁公园新增香料展览厅及历史文物展览厅，公众不仅能在绿意盎然的园区内认识多种香料，也能透过展览了解福康宁的丰富历史，为公众提供休闲新去处。

国家发展部长李智陞星期五（8月26日）为香料展览厅与福康宁历史文物展览厅主持开幕致辞时说，福康宁公园与新加坡的历史息息相关，见证了我国过去700多年的重大里程碑。

“福康宁公园坐落在我国的市政区。作为一个深受喜爱的艺术与文化空间，公园为这一区增添活力，郁郁葱葱的绿植也让民众从忙碌城市生活中有喘息的空间。”

新增的香料展览厅由康宁坡（Canning Rise）行人坡道及地下道改建而成，占地350平方米。除了观赏多种香料如留兰香、山柰等，公众也能通过互动展览了解本地香料种植与贸易的发展史。

国家公园局新建香料展览厅后，整个香料园占地达近3200平方米，共有超过180种植物，是本地品种最多的香料园。

公众也能从即日起到访福康宁历史文物展览厅，了解福康宁的丰富历史与发展。整个展览厅分成五个展区，让公众认识福康宁在不同时代所扮演的角色。

耗时约两年打造的福康宁历史文物展览厅坐落在福康宁中心内，在这之前是举办新加坡开埠200周年纪念展的展览地点。

公众也能从即日起到访福康宁历史文物展览厅，了解福康宁的丰富历史与发展。（陈渊庄摄）

国家公园局福康宁公园与总统府高级署长李炎贤受访时说，作为一座公共公园，福康宁公园除了为公众提供休闲场所，也展现这一地区的丰富历史。

位于朱比丽花园（Jubilee Park）的游乐场将在明年展开改善与扩建工作，增添更多设施如雨水花园等。整个工程预计在2024年竣工。

此外，公园局自2019年开始探讨将山顶一座废弃建筑改建成瞭望台，这项可行性研究预计在年底前完成。