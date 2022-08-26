前巴士车长被判败诉 高庭指新捷运没违反雇佣法令

（早报讯）前巴士车长起诉新捷运被判败诉，高庭法官裁定，新捷运在安排工作时间与工资等方面没有违反雇佣法令，包括公司有权决定安排雇员每周在哪一天休息，并且没有少付起诉人的加班费。

新加坡籍起诉人蔡广明（62岁）是13名起诉新捷运的巴士车长之一。这13人于2019年9月至隔年2月之间，陆续入禀国家法院向新捷运追讨赔偿。法院决定先审理蔡广明的诉讼案，以此作为判例案件。

蔡广明的案件在今年3月于高庭开审，前后审理了大约七天，林茵倩法官星期五（8月26日）发表书面裁决，判蔡广明败诉。

蔡广明是在2017年4月至2020年2月期间在新捷运当巴士车长。诉方称，在蔡广明为新捷运工作期间，公司安排他连续工作七天后才有一天的休息日，这么做等于违反雇佣法令第36（1）节的条文，即每名雇员每周必须有一个休息日。

但法官指出，相关法律准许雇主规定雇员每周可以在哪一天休息，每周的休息日也可以是不同天。同时，根据国会对法律条文的诠释，所谓“一个星期”是从星期天午夜开始计算；如此一来，雇主可以安排雇员连续工作长达12天后才休息一天，而雇员们也有机会轮流享有周末两天连休。换言之，蔡广明连续工作七天后才有一天的休息日，这样的安排没有违法。