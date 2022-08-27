更多非成熟市镇预购组屋保留给首次购屋者

（早报讯）申请预购组屋单位的首次购屋者近年显著上升，从下周二的预购组屋销售活动开始，更多非成熟市镇的单位将保留给首次购屋者。保留给首次申请预购组屋家庭的三房式单位配额增加到至少85%，四房式及较大房型单位则提高到至少95%。

国家发展部和建屋发展局星期六（8月27日）发布联合文告，宣布调整保留给首次购屋者的预购组屋项目配额，以协助他们成功购屋。新措施从8月30日的下一轮预购组屋销售活动开始生效。

保留给首次申购家庭的非成熟市镇三房式预购组屋单位，将从原本的至少70%调高到85%，四房式和较大房型单位则从目前的至少85%调高到95%。

保留给首次购屋的非年长单身者的二房式灵活单位配额，也从目前的多达50%提高到65%。

目前，成熟市镇的预购组屋项目中，二房式灵活单位至五房式单位中，至少95%须保留给首次申购者。这一配额比例维持不变。

2021年每个单位有4.1个首次购屋家庭申购

当局指出，目前绝大部分申请预购组屋单位的公众为首次购屋者。申请预购组屋单位的首次购屋家庭显著上升，从2018年的1万9000个，增加至2021年的3万4000个。

在2021年，每个预购组屋单位有4.1个首次购屋家庭抢购，比2018年的2.2高出许多。

“通过这项调整，非成熟市镇将有更多预购组屋单位保留给首次购屋的家庭，提高他们购买第一个住房的机会。”

与此同时，非成熟市镇的二房式灵活单位需求也上升。在2021年，每个单位有7.5名首次购屋的单身人士抢购，相比之下，申购二房式灵活单位的首次购屋家庭不多。为满足首次购屋单身者的需求，当局也调高了二房式灵活单位的配额比例。