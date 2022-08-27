更多非成熟市镇预购组屋保留给首次购屋者

文 /
林慧敏

发布 / 2022年8月27日 10:51 AM

更新 / 2022年8月27日 11:32 AM

国家发展部和建屋发展局宣布调整预购组屋项目保留给首次购屋者的配额，以协助他们成功购屋。（档案照）
国家发展部和建屋发展局宣布调整预购组屋项目保留给首次购屋者的配额，以协助他们成功购屋。（档案照）

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（早报讯）申请预购组屋单位的首次购屋者近年显著上升，从下周二的预购组屋销售活动开始，更多非成熟市镇的单位将保留给首次购屋者。保留给首次申请预购组屋家庭的三房式单位配额增加到至少85%，四房式及较大房型单位则提高到至少95%。

国家发展部和建屋发展局星期六（8月27日）发布联合文告，宣布调整保留给首次购屋者的预购组屋项目配额，以协助他们成功购屋。新措施从8月30日的下一轮预购组屋销售活动开始生效。

保留给首次申购家庭的非成熟市镇三房式预购组屋单位，将从原本的至少70%调高到85%，四房式和较大房型单位则从目前的至少85%调高到95%。

保留给首次购屋的非年长单身者的二房式灵活单位配额，也从目前的多达50%提高到65%。

目前，成熟市镇的预购组屋项目中，二房式灵活单位至五房式单位中，至少95%须保留给首次申购者。这一配额比例维持不变。

2021年每个单位有4.1个首次购屋家庭申购

当局指出，目前绝大部分申请预购组屋单位的公众为首次购屋者。申请预购组屋单位的首次购屋家庭显著上升，从2018年的1万9000个，增加至2021年的3万4000个。

在2021年，每个预购组屋单位有4.1个首次购屋家庭抢购，比2018年的2.2高出许多。

“通过这项调整，非成熟市镇将有更多预购组屋单位保留给首次购屋的家庭，提高他们购买第一个住房的机会。”

与此同时，非成熟市镇的二房式灵活单位需求也上升。在2021年，每个单位有7.5名首次购屋的单身人士抢购，相比之下，申购二房式灵活单位的首次购屋家庭不多。为满足首次购屋单身者的需求，当局也调高了二房式灵活单位的配额比例。

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