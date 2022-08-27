涉参与假冒中国官员骗局 58岁男子落网

（早报讯）涉参与假冒中国官员骗局，一名58岁男子被警方逮捕。

新加坡警察部队星期六（8月27日）发文告说，警方星期二（23日）接获通报，指一名24岁的男受害者被绑架。受害男子的父母在中国，他们报案前收到了有关受害者的视频，以及赎金要求。

来自金文泰警署、刑事侦查局、警察情报局和商业事务局的警员随后展开调查，并在接获通报的五个小时内，找到了被指遭人绑架的受害者，他当时在芽笼路一带，并且安然无事。

初步调查显示，受害者约一个月前接听了假冒卫生部的来电，电话之后被转给一名假冒中国警察的骗子。骗子告诉受害者，有人用他的名义开了一个银行户头，并用这个户头在中国洗黑钱。骗子过后诱导受害者将20万元的“保释金”转账到指定的银行户头。

骗子还以调查为由，指示受害者自拍视频。骗子过后在受害者不知情下，将自拍视频转发给受害者的父母，并要求他们提交赎金。

初步调查也显示，一名58岁男子按照骗子的指示，帮受害者预定酒店房间，并把一台附有SIM卡的手机交给受害者，让受害者用这部手机与骗子联系。

诈骗罪名一旦成立，可面临最高10年监禁和罚款；洗黑钱罪名一旦成立，则将面临最长10年监禁，最高50万元的罚款，或两者兼施。

警方调查还在进行中。