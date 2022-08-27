船员违居家通知 连累同事惹官司

（早报讯）跑船回国后在酒店履行居家通知，船员在房里待不住，一晚连续溜出去五次，找同事喝酒聊天，结果连累同事惹官司。

塔纳塞加兰日前被判坐牢三周和罚款1000元，遭连累的同事杨易凯（译音，27岁）星期五（8月26日）则被判七天的短期拘留。

短期拘留令是以社区为基础的刑罚，虽然会被关进监狱，但被告将不留案底。

根据案情，两人都是同一艘货柜船的船员，去年4月30日从多米尼加共和国回国，同时在乌节假日酒店履行居家通知至5月14日。

5月11日凌晨2时43分，塔纳塞加兰没戴口罩溜出房间，没想到房门自动上锁，他只能向酒店职员求助，帮他开门。酒店职员当时没有举报他，但他在凌晨3时后再次溜出房间。这次，他用东西卡门，带着一瓶威士忌，到杨易凯的房间。

杨易凯声称，他当时只是答应借打火机给塔纳塞加兰，但对方带了酒，坚持要一起聊天，最后没有拒绝他。

两人聊了一个多小时后，塔纳塞加兰回到酒店房，结果不到10分钟后又走出房门，被值班经理撞见。经理调阅闭路电视，发现他一晚溜出门五次，每次都没戴口罩，立刻向当局举报。

律师求情时说，杨易凯一向奉公守法，接获居家通知后就按照指示，一直待在房间里，唯一犯下的错误是没有坚定地拒绝同事。律师说，他已经后悔，如今已不再跑船，目前在半工半读，想要考取法律文凭，立志成为一名律师，请求法官判他短期拘留就好。