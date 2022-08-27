明年初起 公园局试行统一管理环境影响评估咨询服务

（早报讯）国家公园局将统一管理个别发展机构的环境影响评估咨询服务，以提升行业水准，并节省时间和成本。从明年初起，建屋发展局和裕廊集团须展开环境影响评估的新发展项目，会率先试行这个模式。

通过新的模式，发展机构将不再为环境影响评估各自招标，而是由公园局汇聚各个机构的需求统一招标。

国家发展部长李智陞星期六（8月27日）下午在面簿贴文说，政府曾在2020年10月改进环境影响评估框架，推出生物多样性影响评估指导原则，也加强执法力度，并提升本地人才对生态课题的专业知识。

去年，政府也开始探讨统一管理相关咨询公司。“经过研究，我们认为由公园局统一管理环境影响评估咨询服务有许多好处，而且会提升整个行业的水准。”

根据公园局文告，公园局下来会代表发展机构，直接管理这些环境影响评估咨询公司。这让公园局得以与咨询公司更紧密合作，统一调查方法，并为最佳作业方式制定指导原则，以进一步提升行业水准及评估工作的质量和严密程度。

增设生物多样性数据库

国家公园局将设一个生物多样性数据库，以利于进行全岛生态连接和概况剖析等长期监测与研究。（李冠卫摄）

此外，公园局会把不同环境影响评估的资料，整合进一个生物多样性数据库，以利于进行全岛生态连接和概况剖析等长期监测与研究。

政府会根据试行成效，决定是否把新的模式扩大至所有政府项目。

根据目前的环境影响评估框架，拟议中的发展项目若靠近生态敏感区、海洋或沿海区，或是可能产生跨境影响，便须进行详细的咨询工作。有关机构会根据地段的条件及工程规模等，确认是否有必要展开环境影响评估。

金文泰自然步道将展开环境影响评估

公园局从星期六（8月27日）起举办两天的生物多样性迅速调查，勘察金文泰树林溪流的动植物生态。（李冠卫摄）

另外，金文泰树林一带的自然步道工程即将进入生态敏感区，公园局已招标准备展开环境影响评估，确保妥善规划发展工程。包括这条步道在内的整个金文泰自然绿道，将从2023年起逐步竣工。

两公里的金文泰自然步道将沿着武吉知马1号分水渠而建，连接金文泰树林内的溪流和乌鲁班丹西区拟建的自然公园。分水渠南部靠近乌鲁班丹路的地区早前已经动工，下一阶段的工程会涉及溪流等生态敏感地带。

为了给环境影响评估提供更多资料，公园局从星期六起举办两天的生物多样性迅速调查，勘察金文泰树林溪流的动植物生态。李智陞星期六早上加入一群学生义工和自然爱好者，一起展开这项调查。