措施放宽有送餐员感担忧 仍会继续戴口罩

（早报讯）口罩措施星期一（8月29日）起进一步放宽，每天接触多人的一些送餐员认为，不戴口罩沟通更方便，但也有者担心繁忙时段聚集取订单会有安全隐患，表示会继续戴口罩保护自己。

下星期一起，送餐员不仅可以在室外取下口罩，在取餐、送餐时，无论室内外都不须要戴口罩。

从事送餐工作四年的塞尔（39岁）对此表示欣慰。“我觉得在室外和购物商场不用戴口罩会舒服很多，呼吸也更顺畅，我们到餐馆取餐也能更方便与餐馆职员沟通。”

他指出，虽然近日的订单比之前少，但每天仍会送约12个订单。“本地疫情严重时，每天差不多会送20个，餐馆工作人员加上顾客，我们每天会接触很多人。”

他虽然对措施放宽感到高兴，但仍会注意防疫，在见到客户前会戴口罩。“顾客叫外卖，我们不确定他是否染疫，因此在见到他之前，我通常会戴上口罩，这也是为了保护自己。”

不过，也有送餐员指出，取消戴口罩的规定会有安全隐患。兼职送餐员孟小姐（26岁）说，为了家人着想，她送餐时会继续全程戴口罩。“到了繁忙时段，很多送餐员聚集在餐馆等待，若大家都不戴口罩，我觉得很危险。”

她说，为了安全起见，她通常也会把餐食挂在顾客家门口，尽量避免与他们接触。“其实很多顾客也希望我们无接触送餐，都会叫我们把东西放在门口。”

另一名送餐员蓝女士（39岁）说，她常接到医院人员的订单，因此会全程戴口罩。

送餐平台：无需戴口罩场所 送餐员可选择戴或不戴

送餐平台说，在政府规定戴口罩的区域外，送餐员可自行选择是否要戴。

foodpanda发言人指出，公司会建议送餐合作伙伴遵守政府的规定。对于不须要戴口罩的区域，送餐合作伙伴可自行选择是否要戴。

Deliveroo的发言人也指出，根据最新的政府公告，下来除了政府指定的戴口罩区域外，送餐员无须戴口罩，因此他们可以自行决定是否继续戴。

“我们将继续强调保持个人卫生和谨慎行事的重要性，感觉不适的送餐员应留在家中。”