致命工伤意外再添两起 本地今年已发生36起致命工伤意外

（早报讯）人力部星期六（8月27日）发文告指出，本地在25日、26日又连续发生两起致命事故，今年到目前为止已有36人死于工伤意外，而单在8月就有五人不幸死亡。人力部将对这些致命事故展开调查，并会在评估结束后宣布新措施，以加强工作场所安全。

8月25日的致命事故发生于上午11时15分左右，地点在克兰芝水供回收厂（Kranji Water Reclamation Plant），死者是65岁的新加坡籍司机。他当时来到回收厂，要用罗厘把叉车（forklift）运往他处。正当他将叉车固定在罗厘车斗上时，叉车突然向前移动，男子闪避不及被叉车碾过，送往邱德拔医院急救后不治。

8月26日的致命事故发生在下午1时左右，地点是兀兰工业园工地。32岁的孟加拉籍装配工人事发时，正在使用罗厘吊臂将混凝土灯柱的底座吊下罗厘。就在他进行拆卸作业时，底座突然落下把他压住。他事后被救护人员当场证实身亡。

截至目前，本地今年已经发生了36起致命工伤事故。人力部说，当局自4月起就已加强检查和执法，并在6月14日宣布一系列安全措施，向雇主和员工进一步强调以员工安全为首的重要性。

人力部强调，雇主必须对所有工人的安全更加负责，所有员工也应该将自己的安全放在首要位置，注意不遵守安全的工作行为，发现不妥时及时上报主管或人力部。

当局目前正对这些致命事故的起因进行调查，将对所有违规雇主采取严厉执法。当局也会在完成评估后宣布进一步措施，来加强保障工作场所员工的安全。