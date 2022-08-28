东南亚首个巴士度假村 2023年落户樟宜村

（早报讯）樟宜村预计在明年开设东南亚区首个巴士度假村，让人远离都市尘嚣。

这个巴士度假村由贵宾旅运（WTS Travel）与合作伙伴贤能集团和Sky Win Holdings推出，占地逾8600平方米，包括20辆公共巴士升级再造成度假村客房。度假村将开设在樟宜村小贩中心旁边的草地上，预计明年第二季度正式开幕。

总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士应邀到场主持星期天（8月28日）举行的动土仪式，他也是东海岸集选区实乞纳基层组织的顾问。他接受媒体访问时说，樟宜村景色宜人，政府一直在探讨如何振兴樟宜，同时保留一分淳朴。

“随着宅度假在疫情期间成为很多新加坡人的共同爱好，这个把旧巴士升级再造成度假村的点子展示了新发展也能有绿色且可持续的元素。”

孟理齐博士应邀到场主持星期天（8月28日）举行的动土仪式，他说樟宜村景色宜人，政府一直在探讨如何振兴樟宜，同时保留一分淳朴。（陈来福摄）

巴士变酒店 疫下寻商机

贵宾旅运执行董事长谢欋瑽在动土仪式上说，公司因在疫情期间无法带团出游，车队中有很多巴士都没有运作，他们为了找寻新的收入来源，萌生了把巴士改成酒店的点子。

度假村可配合樟宜村一带的多种导览活动，度假村内也将增设活动与体验中心，为客人带来瑜伽和普拉提等活动。住宿价格预计为一晚300元左右，房间空间为11.5米长，5米宽，每个巴士外设有私人桌椅。