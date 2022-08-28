男子吃杂菜饭 蛤蜊内满是泥

（早报讯）顾客申诉，咖啡店吃杂菜饭，岂料买到的蛤蜊，不是坏了，就满是泥土，令他大呼“超恶心”。杂菜饭员工承认疏忽，并说下次会谨慎。

网友阿杜8月18日到位于武吉巴督34街第347座组屋楼下的咖啡店用餐，他买了一盘杂菜饭，并点了一份蛤蜊。

根据他事后上传到TikTok的视频，他在用餐后将几个蛤蜊打开，其中三个竟装满泥土，另两个则疑似坏了。

他在回复留言时说，用餐后才打开几个没开口的蛤蜊，不料却看到恶心的一幕。

“我没有要求退款，其实吃之前我就有心理准备，不可能100%都是好的蛤蜊。我只是好奇，看里面是不是有什么东西。”

他开玩笑称，这次是自己运气不好，希望大家以后注意，打不开的蛤蜊就别去开了。

除了盘中的几个蛤蜊外，视频画面也显示，桌上堆着近10个蛤蜊壳。

记者星期六（8月27日）下午走访时，一名不愿透露姓名的杂菜饭摊员工受访时说，他们都会事先检查好蛤蜊，才开始炒，这次事件是一时疏忽。

“我们平时都会先把蛤蜊泡在盐水里，用热水煮一段时间后，把不开口的蛤蜊一一挑出，一般情况下，不开口的蛤蜊都带有泥土。这次是我们的疏忽，管理层也已经连续几天派人监督，我们下次会更谨慎。”

摊贩：食客可要求退钱

员工也透露，偶尔有顾客拿着不开口的蛤蜊回来反映问题，他们通常都会让顾客换菜。

“针对这次事件，如果食客回来要求退钱，我也可以退给他，但当时食客并没有告诉我们这个问题。我们开店已有八九年，首次有人上网投诉，我觉得很抱歉，但希望下次顾客可以直接向我们反映问题，好让我们及时处理。”