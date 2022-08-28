王瑞杰星期天起访港四天 将与香港特首李家超会面

我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期天（8月28日）起对香港展开四天工作访问，期间将会见香港特首李家超等多位港府高层，并出席第七届“一带一路”高峰论坛。

据《联合早报》了解，王瑞杰是李家超今年7月1日出任香港特首后，接待的首位外国领导人。

据新加坡总理公署文告，除了李家超，王瑞杰也将会见香港政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波以及创新科技及工业局局长孙东，重申新加坡与香港的牢固关系，并探讨进一步强化合作的方式。

王瑞杰还将在下星期三（8月31日）参加在香港举办的第七届“一带一路”高峰论坛政策对话。本届论坛的主题是“携手共创新篇章”。

王瑞杰夫人以及总理公署和外交部官员将随行。

王瑞杰星期天下午在个人面簿发帖，上载一张香港维多利亚港的照片，并写道：“回到香港真好！我上次访问还是冠病疫情前的2019年。”他也介绍，自己将出席“一带一路”高峰论坛，并会见李家超和港府官员及商界领袖，“期待富有成果的访问！”

王瑞杰星期天下午在个人面簿发贴文，上载一张香港维多利亚港的照片，并写道：“回到香港真好！我上次访问还是冠病疫情前的2019年。”（王瑞杰面簿截取）

王瑞杰今年7月1日在李家超上任后曾向他发贺信，表明一点都不怀疑在李家超作为特首的领导下，以及在中国中央政府持续的强力支持下，香港会在“一国两制”的指导框架下，继续享有安宁、稳定和繁荣。

王瑞杰也在贺信中提到，在高层交流、强劲的经济联系以及民间密切联系的基础上，新加坡和香港有着良好的关系和多面向的合作。新加坡期待在李家超的领导下，为实现双方人民的相互利益，包括在粤港澳大湾区和“一带一路”倡议等方面，继续发展与香港的伙伴关系。

王瑞杰上一次是在2019年5月以副总理兼财政部长的身份访港，与时任香港特首林郑月娥等港府高层会面。

我国国务资政兼国家安全统筹部长张志贤也在今年5月底访港，并与当时候任香港特首的李家超会面。双方肯定了新港之间亲切和友好的联系，并回顾两地在广泛领域的双边合作。