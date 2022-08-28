李显龙总理：全国援助计划和社区措施 助有需要居民应付生活费上涨

（早报讯）除了全国援助计划，各个社区也有多项措施帮助有需要的居民应对生活费上涨问题，以及满足乐龄人士与年轻家庭的需要。

时隔两年，李显龙总理负责的宏茂桥集选区德义分区星期天（8月28日）再度举行国庆日晚宴，为今年的国庆庆祝活动画上圆满的句点。

李总理在晚宴上先后以马来语、华语和英语致辞。他对出席晚宴的超过1000名居民和宾客说，政府知道人民对物价上涨感到担忧，担心“钱不够用”，因此当局及时采取措施协助减轻人们的负担。

这包括：在这个月为低收入年轻人分发多达700元的现金补助、到了明年1月会累计发出总额达到400元的社区发展理事会（CDC）邻里购物券、提供U-Save水电费和杂费回扣，以及填补保健储蓄和教育户头。

他也说：“除了全国范围的援助计划，社区内也有多项措施，能够帮助到有需要的居民。”

李总理举例，德义区分发餐券和必需品购物券，让受惠居民在区内的小贩中心、咖啡店或杂货店使用；每个星期也会送面包和罐头食品给有需要的居民。

德义属于老区，有相当多的乐龄人士，65岁及以上的居民占人数的四分之一。

李总理指出，未来几年这个比例会越来越高，为了更好地照顾乐龄居民，政府在宏茂桥增添了新的设施，比如让居民在区内看专科医生的宏茂桥专科中心，以及为乐龄居民提供日间护理和复健服务的圣路加乐龄关怀宏茂桥之家。

他也说，宏茂桥市镇的翻新会继续照顾好乐龄居民的需求，为他们打造安全舒适的居住环境，明年也将举行展览，让居民了解市镇未来发展的规划。