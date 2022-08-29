本地周一开盘可关注股票

（早报讯）亚太股市星期一（8月29日）早盘普遍下滑。悉尼股市下跌2.02％，东京股市下跌1.69％，韩国股市下跌2.33％。

分析师预计新加坡海峡时报指数也会下挫，海指上星期微涨0.09％，上星期五（26日）报3249.53点。

美国联邦储备局表示可能继续大幅加息以对抗高通胀，美国股市上星期五大幅下滑。纳斯达克指数下跌3.94％，报12141.71点；标普500指数下跌3.37％，报4057.66点；道琼斯工商指数跌3.03％，报32283.40点。

Integrity Asset Management投资经理吉尔伯特（Joe Gilbert）接受彭博社访问时说：“鲍威尔要进一步收紧货币政策，并让市场知道联邦储备局还没准备好宣布成功打败通货膨胀。”吉尔伯特也说，鲍威尔排除了近期降息的可能性，而市场正在重新调整预估。

以下是星期一（29日）可关注的股票：

1.康盛医疗集团（Thomson Medical Group）截至6月底全年净利同比大增277.6％，报5376万元；下半年净利同比大增572.7％，报4127万元。全年摊薄后每股盈利为0.203分，下半年每股盈利为0.156分。集团宣布派发每股0.115分的年终股息。全年营收为3亿3370万元，下半年营收为1亿8832万元。

2.新丝路镍业（Silkroad Nickel）开市前向新交所提出申请暂停交易。公司之后会发布消息解释暂停交易的原因。

3.微机械（Micro-Mechanics）全年净利增长9.7％报1980万元，第四季净利同比增长22.7％至586万元。集团宣布派发每股6分的年终股息和2分的特别股息。全年营收同比上扬11.8％，报8246万元；第四季营收同比上升14.8％至2196万元。

4.OTS控股集团（OTS Holdings）截至6月底全年净利同比下滑62.5％报112万元，下半年净利同比上扬50％报16万8000元。全年每股盈利为0.52分，下半年每股盈利为0.08分。集团宣布派发每股0.22分的股息。全年营收同比下滑11.3％，报3413万元；下半年营收同比下滑11.5％，报1539万元。

5.Alliance Healthcare集团截至6月底全年净利同比大增103.2％报311万元，下半年净利同比大增124.5％报142万元。全年摊薄后每股盈利为1.50分，下半年每股盈利为0.69分。集团宣布派发每股0.45分的年终股息，派息日为11月11日。全年营收同比上扬18％报5475万元，下半年营收同比上扬12.2％报2618万元。