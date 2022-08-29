网安局接获有关勒索软件报案 去年增加54％

（早报讯）新加坡网络安全局去年接获137起有关勒索软件的报案，相比前年的89起增加了54％。大部分受害者为中小企业，涉及的领域包括制造业和资讯科技等。这些领域一般须要全天候运作，无法暂停运作修补系统漏洞，让不法分子有机可乘。

网安局日前发布2021年新加坡网络概况报告。当局观察到，勒索软件组织攻击我国中小企业时的常见手法，包括花钱租用专业工具的服务（Ransomware-as-a- Service）。通过这类服务，就算组织没有专业人员，也能轻易借助勒索软件开发者提供的工具发动攻击。

钓鱼情况方面，与新加坡相关的钓鱼网址从前一年的4万7000个增加17%至5万5000个，当中有超过一半假冒社交媒体平台。其中，WhatsApp去年更新隐私协议，规定用户须与面簿分享手机号码等账号注册资料。网安局相信，诈骗犯利用这一点，让不少人上钩。

奥密克戎变种毒株在本地引发新一波疫情时，不少骗子也假冒政府机构。

网站涂鸦行为则从前年的495起，下滑15％至去年的419起。网安局说，这可能是因为犯罪分子把注意力转移至社交媒体等影响力更大的平台。

不过，本地网络罪案的情况依旧令人担忧。警方接获的相关报案从2020年的1万6117起增加38％至去年的2万2219起。超过八成（81%）涉及网络诈骗，17％涉及滥用电脑法令，其余是勒索案件。