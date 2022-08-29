乔治街电力站将试行冰蓄冷储能系统 加强我国电网韧性

（早报讯）乔治街电力站将试行冰蓄冷储能系统，可在能源供应不稳定时快速溶解冰块释放能源，协助区域供冷网制冷，同时加强我国电网的韧性。

作为乔治街电力站翻新工程的一部分，这个冰蓄冷储能系统（ice thermal Energy Storage System）将于2026年第三季完成，为滨海湾区域供冷网增加多达1500冷冻吨时（refrigeration ton-hour）的冰蓄冷能。

全球最大的滨海湾区域供冷网目前服务滨海湾酒店群、莱佛士坊地铁站和新加坡华族文化中心等23栋建筑，并正在扩建中。

系统投入运作后，一次能减少多达2兆瓦（MW）对电网的电力负荷，相当于170间四房式组屋一天的用电量。

部分再生能源面对供应断续的问题，例如太阳能会因为天气情况而供应不稳，面对这种情况时，储能系统可通过融化储存好的冰块来供应冷却水，确保供冷网能继续稳定运行。

当电力需求攀升到高峰时，供冷网也能利用储能系统协助制冷，以减少从电网消耗的能源，过程仅需10分钟。这能削减需求峰值、平衡电力供需，最终加强能源网韧性。

这是能源市场管理局和新加坡能源集团首次在区域供冷网外，建造独立的冰蓄冷储能系统。能源局局长严世俊说，若试点计划成功，全岛各地可安装更多热能储存系统，协助新加坡达成2025年后拥有至少200兆瓦储能系统的目标。

新能源集团总裁黄天源也说，试行计划将为利用现有电力基础设施支持可持续能源发展，提供宝贵的信息。

他说：“通过探索在更多地点运行这类的储能系统，我们计划让电力和区域供冷网络更有韧性、可靠及可持续。这也能协助我们纳入更多再生能源来源，推动新加坡迈入低碳和能源智能的未来。”