涉及年长行人车祸倍增 交警为长者办宣导道路安全演唱会

（早报讯）2022年上半年发生117起涉及年长行人的交通事故，其中有9人死于车祸。在这些交通事故中，近一半是因乱过马路而出事。

警方星期天（8月28日）发文告说，2022年上半年涉及年长行人的致命交通事故比起去年同期，几乎增加一倍，情况令人关注。

根据文告，涉及行人的交通事故中，60岁或以上的年长行人占了三分之一。2022年上半年共有117起涉及年长行人的车祸，有9人在车祸中丧命。在这些交通事故中，近一半是因乱过马路所致。

宣导公路安全知识 当局为年长者举办公路安全演唱会

在陆路交通局和人民协会的支持下，交警和新加坡公路安全理事会星期六（27日）在新邮政礼堂为年长者举办一场演唱会，教导年长者公路安全知识。

与会的嘉宾有社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲，演唱会表演嘉宾则是本地的知名艺人，包括陈建彬、孙文海、阳光可乐、雅迪（Yati）和巴兰（Balan）。

这场演出是交警在疫情之后首次举办的大型实体活动，超过200人出席。同时，交警也在面簿进行直播，目前为止有超过4000次的观看量。

为提高年长者的公路安全意识，当局也在演唱会中安排义工进行公路安全贴士的分享，以及设立公路安全的展览摊位提供更多信息。

当局提醒，公路安全是大家的共同责任，年长行人在过马路时应使用人行道或天桥，切勿低估乱过马路的危险。