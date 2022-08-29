联储局鹰派驱使投资者避险 本地股市周一早盘跌1％

（早报讯）美国联邦储备局会继续加息以对抗高通胀，投资者避开风险资产，亚太股市星期一（8月29日）早盘下滑，本地股市早盘也下滑。

彭博社报道，继联储局主席鲍威尔上星期五表示会继续加息以对抗高通胀后，投资者避开风险资产，反映亚太区中大市值股市走势的MSCI亚太指数（MSCI Asia Pacific Index）跌幅高达2.3％，是6月13日以来的最大跌幅。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌31.33点或0.96％，报3218.20点。早盘最高点是3225.92点，最低点为3205.58点。

全场成交量7亿零381万股，总额4亿2038万元。整体上升股129只，下跌股309只。

海指成份股，28只下跌，2只持平。

领跌的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和新翔集团（SATS），分别下滑2.81％和1.70％，报1.73元和4.04元。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，美国股市上周出现的抛售体现出的悲观情绪继续影响本周股市，而美国期货今早仍然暗示不会出现缓和现象，海指今早的交易表现了避险情绪。

叶俊荣说，美国联邦储备局主席鲍威尔（Jerome Powell）上周五在杰克逊霍尔研讨会的讲话是推动抛售的主要催化剂。市场希望看到联邦储备局做出鸽派转向的确认迹象，不过利率持续居高不下似乎是讲话的结论。

东京野村证劵（Nomura Securities）高级利率策略师小清水（Naokazu Koshimizu）接受彭博社访问时表示，投资者仍然担心9月联邦储备局会议可能出现的利率上修。“9月会议会让市场对联邦储备局鹰派的程度有进一步了解，而对于经济放缓的担忧则会推动美国国债收益率曲线进一步倒挂。”