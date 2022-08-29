政府在检讨学前教育主要业者和伙伴业者薪资

（早报讯）幼儿培育署正在检讨学前教育主要业者和伙伴业者的薪资，确保薪资保持市场竞争力。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期一（8月29日）走访位于宏茂桥的乐育幼儿园（Learning Kidz），回答媒体时指出这点。

他说，政府一向会定期检讨幼教教师的薪资，确保领域能继续留住并吸引人才，细节待检讨工作完成后公布。

今年的教师节落在9月2日，幼培署星期一也发文告透露当局在支持教师方面的工作进展，以及庆祝活动。

所有幼教教师今年同样可获得礼品，并通过应用使用商家优惠。这项感谢活动自2016年推出。

今年，幼培署也展开#ShareWordsOfThanks社交媒体活动，邀请家长和公众上Instagram表达感谢语，在社交媒体页面分享。

为了减轻幼教领域的工作量，幼培署去年10月推出学前教育数码津贴，资助业者推展产业数码化蓝图建议的科技方案。业者可利用津贴，抵消最高70％的成本。

幼培署指出，约半数业者已采纳科技方案，例如：把体温记录和点名的工作数码化。当局下来会提供更多方案，包括针对教师的数码学习平台。

工作场所安全与卫生理事会也将在11月为学前教育业者举办工作坊，让业者更有效地减缓工作场所的安全与健康风险。

保健促进局已为学前教育工作者举办保健活动，例如：心理健康和饮食营养工作坊。自去年9月以来，近5500多人参加活动。