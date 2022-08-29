口罩令松绑首日 大部分公众仍戴着口罩

（早报讯）政府星期一（8月29日）起取消室内戴口罩的规定，但不论是商场、零售店或是通风的地铁和巴士转换站，绝大部分公众还是选择戴口罩。

根据最新规定，公众只有在医疗保健设施和乘坐公共交通时才必须戴上口罩。

政府不再强制公众须要在室内戴口罩，不过绝大部分公众还是选择继续戴口罩。（何家俊摄）

根据记者现场观察，在碧山、宏茂桥和裕廊东等通风巴士转换站和地铁站的公众都还是戴着口罩，碧山第8站和来福士城等商场的绝大部分消费者及职员也都戴着。只有少数公众选择不戴口罩，他们大部分是青年。

宏茂桥日常用品商店职员王家霖（48岁）受访时说，她从早上开店以后的几个小时都没看见有顾客没戴口罩。另外，虽然老板没有强制规定，为了安全起见，她和其他职员还是坚持继续戴口罩。

林姓康福德高德士司机（50岁）原本担心乘客不愿戴口罩，庆幸的是，他早上载的三四组人都自动戴上，让他感到安心。“司机一整天都在狭窄的车内，乘客生病不戴口罩的话很容易把病毒传染给我们。如果乘客没戴口罩的话我会请他们戴，但政府没有规定，他们不想戴的话我也没办法。”

赖清元（42岁，工程师）对政府取消室内戴口罩的规定表示欢迎，但他在室内时还是会继续戴口罩。“不同场所有不同规定，例如我在宏茂桥城（AMK Hub）时不用戴口罩，走几步路到巴士转换站就须要戴上，一直戴上脱下很麻烦，在政府完全取消戴口罩规定之前，还是一直戴着会比较实际。”

陈艾丽（27岁，人力资源）确诊冠病康复后，戴口罩时呼吸有些吃力，今后能不戴就不戴。不过她还是会在感到不适时，负责任把口罩戴上。

卫生部长王乙康星期一在Instagram账户发文说，他在登布西一带约朋友喝咖啡，口袋里没有口罩感觉有些不习惯。他还上传一张自己没戴口罩的照片，但也说日后在人多的室内场所时还是会继续戴口罩。

卫生部早前也说，虽然室内不必戴口罩，但当局建议年长者和免疫力较弱的人在室内继续戴着。