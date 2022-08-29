室内可不戴口罩首日 多数学生仍选择戴口罩

（早报讯）星期一是室内可不戴口罩的首日，多数学生维持谨慎，选择继续戴口罩，保护自己和他人。

政府上周宣布，星期一（8月29日）起进一步放宽口罩措施，室内也可选择不戴口罩。据记者观察，星期一早上无论是在校车上或学府内，戴着口罩的学生仍占较多数。

《联合早报》记者走访培青学校发现，不同班级中，不戴口罩的学生介于20％至50％。

小二生庄乐心（8岁）说，她虽完成接种，但还未感染过冠状病毒，加上姐姐即将要考小学离校考试，她决定继续戴口罩，保护自己也保护姐姐。

至于什么时候才会放心除下口罩，部分学生认为，估计要等到疫情完全消失或病毒不再具风险，他们才会安心摘下口罩。

选择不戴口罩的学生则认为，现在与同学和教师沟通时，看到彼此的表情，感觉较轻松自然。

小五生余安之（11岁）说，父母让他自己决定戴不戴口罩，但提醒他人多的场合还是应继续戴着。

“今早升旗礼，多数同学都戴着口罩，我就照旧戴着。进入课室，看到有些同学选择不戴，我就更有信心除下口罩。班上大约四分之一同学选择不戴口罩。教师过去戴口罩教课，声音听起来有点模糊，如今就没有这个问题了。”

华文教师余佩玲说，校方上周已向学生说明，星期一起，戴不戴口罩是学生和家长的决定，但提醒学生继续注意保持卫生。

她指出，对教师来说，最关键是教学成效，口罩或塑料面罩多少会影响发音和发声，学生也看不到她发音时的嘴型。由于透明面罩对她来说不大实用，她过去选择戴口罩并携带小麦克风和扩音器上课。

“学生那时看不到我的嘴型，我得让他们听清楚我的发音……如今，学生听得清楚我的声音，我也可在他们朗读时，更好地纠正他们的发音。”