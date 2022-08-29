向前男友泼热水 女郎监三周

（早报讯）女郎和前男友巧遇，双方大吵一架后，因不满前男友指自己没能力照顾儿子，怒泼热水，导致对方一级烧伤。

25岁的莎兹拉面对两项蓄意伤人罪，星期一（8月29日）早上承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考量。

2021年7月18日傍晚5时30分左右，被告到朋友位于马西岭路的住家，却在组屋单位外巧遇前男友（31岁）。两人在楼梯间吵了起来，被告更气得扇他耳光。

接着，两人进了朋友的屋内仍继续吵，前男友甚至说她没有能力照顾自己的儿子。

被告听闻后，怒气冲冲地进厨房拿了一杯热水，挑战前男友，指若他敢再说自己没能力照顾儿子，就泼他热水。岂料，前男友真的再说了一次，被告气得朝他胸口泼热水，再把杯子甩在地上。

前男友感到胸口疼痛，决定报警处理。

根据受害人的医药报告，他患有一型糖尿病（Type I Diabetes Mellitus），因此更容易受到严重的烫伤。

受害人于案发隔天到诊所诊治，医生指他胸口右侧，锁骨以下的地方一级烫伤，但糖尿病并没有影响伤势，给他三天病假。

频受前男友骚扰 称遭激怒才失控

律师为被告求情时称，被告频频收到前男友的骚扰短信，才恼羞成怒，恳求轻判。

主控官则指被告不能视为被激怒才失控，当时她拿着热水挑战受害人，才引发事件。另外，泼热水是危险行为，难以控制或导致受伤的范围广。他也指出，被告并不是一次性攻击，事前在屋外已经打过受害人。

主控官指，看在被告初犯，又选择认罪，因此建议法官判她短期监刑。

法官最终判她坐牢三周。