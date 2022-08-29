上半年10大类诈骗案同比上升93.9% 骗走2亿2780万元

（早报讯）冠病疫情期间，网上活动与日俱增，加上诈骗手段层出不穷，2022年上半年的10大类型诈骗案同比上升93.9%，达1万3181起，骗走2亿2780万元。

警察部队星期一（8月29日）发布2022年上半年罪案数据，诈骗仍是备受关注的罪案类型，总诈骗案共1万4349起。其中10大类型诈骗案，就占了1万3181起，比去年上半年的6797起，增加93.9%，涉案金额也从去年上半年的1亿4250万元，增加到今年上半年的2亿2780万元，多出近1亿元。

最常见的四种骗案是求职骗局、钓鱼骗局、电子商务骗局和投资骗局，占了总诈骗案68.4%，涉案金额达1亿8340万元。

求职骗局从去年上半年的481起，同比增加至3573起，骗走5850万元；钓鱼骗局从去年上半年的1102起，同比增加至2301起，骗走780万元。

电子商务骗局从去年上半年的1057起，同比增加至2267起，骗走830万元；投资骗局则从去年上半年的1021起，同比增加至1683起，骗走1亿零880万元。

诈骗手法层出不穷 公众须保持警惕

警方指出，诈骗团伙会随着大环境改变诈骗手法，令人防不胜防，公众必须时刻保持警惕。

在其他罪案方面，今年上半年的抢劫和破门行窃相关罪案减少，写下10年来新低。今年上半年的抢劫案只有七起，比去年上半年的16起少了九起；今年上半年的破门行窃相关罪案则有77起，比去年同期的88起少了11起。

随着各方继续推动公共教育，偷窥案也有减少，今年上半年共有216起，同比减少20起，偷窥案主要发生在公共交通、住家及商场内。

但是非礼案比去年同期增加34起，达773起，其中489起是与受害者相识的熟人干的。虽然在公共交通上发生的非礼案和去年同期相比减少7起，但仍受到警方的关注。

今年上半年的网络勒索案件也有所增加，共203起，同比增加65起，涉及总金额达75万4000多元。

一般上，干案者在网上与受害者成为朋友后，会诱导并拍下受害者在网上镜头前作出的不雅行为，之后再用视频或照片勒索受害者。发生这些案件的最常见社交媒体平台为Instagram、面簿和Tinder。