“你不记得我了？” 骗子冒充朋友借钱 逾千人被骗450万元

（早报讯）骗子假冒朋友套交情，谎称自己遇到困难趁机借钱，2022年1月至今，本地至少有1098人坠入这类骗局，损失金额超过450万元。

警方星期一（8月29日）发文告提醒公众小心交友诈骗，骗子会通过电话联系受害者，冒充受害者的朋友，然后借机向受害者借钱。自2022年1月以来，至少有1098人受骗，损失金额至少450万元。

在这类案件中，受害者会接到带有“+”前缀的陌生号码来电。骗子在电话接通后，不会主动说出自己的身份，而是会以“猜猜我是谁？”或“你不记得我了吗？”等问题，误导受害者。

受害者会误以为来电者的声音很熟悉，便用听起来与对方声音相似的朋友名字来猜测。骗子便会打蛇随棍上，冒充这名朋友的身份，声称手机丢失或更改了联系号码，要求受害者更新存在手机中的联系方式。

几天后，骗子就会联系受害者，声称遇到经济困难或法律问题，需要借钱救急。之后，骗子会指示受害者把钱汇入指定的银行户头或电话号码。当受害者联系上被骗子冒充的朋友后，才意识到自己受骗。

警方提醒民众，当心带有“+”前缀的来电号码，谨防从电话或信息中收到的不寻常请求，即使这些请求看似来自家人或朋友。另外，民众应该以面对面的方式或使用之前建立的联系方式，向家人和朋友确认所收到的请求是否属实。

公众若欲了解更多防范骗案信息，可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688查询。此外，警方呼吁知情着也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料都获保密。