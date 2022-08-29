人力部推出月入3万元高薪就业准证 吸引顶级人才

（早报讯）为了吸引全球顶尖人才，人力部推出新的高薪就业准证，允许持有者同时经营和任职于多家企业，他们的伴侣如果想在本地工作也只需获得同意书，不必另外申请工作证件。

能够申请名为“顶级专才准证”（Overseas Networks & Expertise Pass，简称ONE Pass）的顶尖人才，过去一年的月入须达到3万元，或来到本地后会赚取相同的月入。海外申请者也须证明自己在市值超过5亿美元或年收入超过2亿美元的企业担任要职。

在文化艺术、体育、科学与科技和学术方面有卓越成就的个人，可以不必满足月入门槛。人力部将同相关政府部门联合审查这些申请者的资格。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（8月29日）在国家新闻中心召开记者会做出以上宣布。

他指出，新加坡是一个全球化城市，通过对全世界开放，吸引最优秀的人才，让本地人向他们学习，也借此培养本地人才，创造良好的工作，提升一代又一代的新加坡人。

陈诗龙强调，新加坡必须是保持开放的国际都会，也要巩固作为国际人才枢纽的地位，吸引全球人才，而目前是巩固新加坡作为全球人才中心的机会。

“我们必须清楚表明立场，不能让投资者质疑新加坡会不会保持开放。作为一个自然资源匮乏的国家，人才是新加坡唯一的资源，吸引人才是新加坡进击的策略。”

陈诗龙也承诺，在吸引全球人才的同时，新加坡也会继续加速培养自身的人才库。

顶级专才准证将从2023年1月1日起开放申请。