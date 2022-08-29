往返我国渡轮客运量恢复到疫情前四成

（早报讯）我国通往邻国的渡轮服务自今年2月恢复后，目前的客运量已经回到疫情前的40%。

新加坡海事及港务管理局星期一（8月29日）举行年度渡轮拯救演习（FEREX），交通部长易华仁到场观摩，并在过后接受媒体访问时指出，提高客运能力必须动员新资源，如额外的人力，这与不同领域和世界各地一样，是一项具有挑战性的工作。

“即使我们恢复服务，无论是在空中还是海上，我们须确保以安全、可持续且能够满足乘客要求和运营要求的方式进行。”

海事局回复《联合早报》询问时透露，往返新加坡的渡轮服务自今年2月恢复后，目前的客运量已回到疫情前的40％。

此次渡轮拯救演习模拟的情景是一艘从港湾渡轮码头开往峇淡岛的渡轮，在途中与一艘港口运输船相撞，导致船身受损，海水涌入船内。部分乘客受伤，有些则在情急之下跳入海中。当局接获求救信号后，动员有关部门展开拯救行动。

本次演习共动员七艘船舰、一架新加坡武装部H225M型中型直升机，以及约200名人员。其中，海事局今年4月开始启用的新巡逻艇“海事局守护者”（MPA Guardian）首次参与演习。

易华仁说，新加坡作为世界上最繁忙的海港之一，维护海事安全是非常重要的，这个跨机构演习便是在这方面至关重要的的一个项目。当出现类似情况，演习能够在运作上证实反应计划是否有效，以及各方是否随时准备好，做出反应。同时，这也是一个测试新科技与创新方案的机会。