金管局探讨进一步加强加密货币监管

（早报讯）新加坡金融管理局（MAS）不会放宽加密资产业者申请执照的合规程序，同时探讨进一步加强对加密货币行业的监管，可能采取的措施包括要求散户投资者通过合适测试，以及在进行加密货币交易时限制使用杠杆。

金管局局长孟文能（Ravi Menon）星期一（8月29日）出席金管局与Elevandi召开的一场研讨会，他在致辞时澄清当局对加密货币和数码资产的立场、分享我国开发数码资产生态系统的策略，以及管理数码资产风险的监管方法。研讨会的主题是“推广数码资产创新，反对加密货币投机”。

孟文能说，当局不能为了让加密货币业者轻松申请到执照，而降低尽职调查的要求。由于申请执照的业者数量多，当局一直都优先考虑那些风险管理能力强，以及能为新加坡金融科技和数码资产生态环境的增长做出贡献的业者。

在数码资产领域，金管局的监管重点是防范洗钱和恐怖主义融资风险、管理科技和网络相关风险、保护散户投资者、确保稳定币的价值稳定，以及减轻可能面对的金融稳定风险。

孟文能指出，数码资产活动目前的金融稳定风险低，但还须密切监督。随着数码资产生态环境发展，传统银行系统与数码资产之间的联系自然会更紧密。

金管局正在跟其他监管机构紧密合作，为银行的数码资产曝险设计一个框架。通过这个框架，银行将能够了解如何衡量拥有数码资产的风险，以及拥有足够的资本来应对这些风险，进而降低给传统银行系统带来的风险。

稳定币方面，孟文能指出，许多稳定币缺乏维持价值稳定性的能力。与稳定币挂钩的一些资产，如商业票据面对信用、市场和流动性风险。

目前，市场还没有衡量稳定币储备资产质量的国际标准。金管局会在今年10月前就稳定币的监管方法展开公众咨询。