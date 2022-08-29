联储局不放松加息 海指下挫0.84%

（早报讯）联储局不会放松加息步伐的言论促使投资者采取避险，继美国股市在星期五猛挫超过1000点后，本地股市星期一（8月29日）承继跌势，海峡时报指数一开盘便下挫1.28％，收市时跌幅收窄，闭市报3222.26点，下跌27.27点或0.84％。

海指全天的交易量达13亿4000万股，交易额达9亿7519万元，上升股159只，下跌股349只。

美国联邦储备局局长鲍威尔（Jerome Powell）在杰克逊霍尔（Jackson Hole）经济研讨会上发表的的言论，让市场对加息幅度放缓以及明年借贷利率得以下调的预期破灭，再加上欧洲央行表示各国央行必须用力对抗通货膨胀，即使可能使经济陷入衰退的言论更让市场雪上加霜。

本地和区域股市在缺乏利好消息下，纷纷退低。辉立证券理财经理谭莹莹接受《联合早报》采访时表示，本地上市公司第二季的业绩都已经陆续公告完毕，市场下来会把焦点转回到经济数据方面，比如这个星期五公布的我国零售销售指数和制造业采购经理指数。

区域股市方面，除了上海和深圳股市分别微涨0.14％和0.07％之外，其他股市都以下跌收场。日本下跌2.66％，台湾、韩国和澳大利亚则分别滑落2.31％，2.18％和2.07％，香港股市收市跌0.73％。