王瑞杰与李家超会面 探讨新港在经济韧性等领域深化合作

我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期一（8月29日）与香港特首李家超会面，探讨新港两地如何在经济韧性、公共卫生等领域深化合作。

王瑞杰表示，有信心两地的友谊会在李家超的任期内继续发展；李家超则重申，致力于与新加坡保持紧密伙伴关系。

王瑞杰8月28日起对香港展开四天工作访问，并在星期一下午会见李家超。他与李家超会面后在面簿发文写道，作为具有国际视野的城市，香港和新加坡有许多共同之处。两地共享牢固的经济联系、密切的民间联系，以及许多领域的合作。

王瑞杰和李家超在会面时重申新港两地长久伙伴关系的良好势头。展望未来，双方也探讨了新加坡和香港如何在经济韧性、公共卫生等领域深化合作，并携手为区域发展和繁荣作出贡献，造福两地人民。

王瑞杰写道：“我有信心新加坡和香港的友谊会在李家超特首的任期内继续发展。期待不久后能在新加坡迎接他。”

除了会见李家超，王瑞杰访港期间也将与香港政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波以及创新科技及工业局局长孙东会面，并于8月31日出席第七届“一带一路”高峰论坛。

王瑞杰是李家超今年7月1日出任香港特首后，接待的首位外国领导人。

王瑞杰上一次是在2019年5月以副总理兼财政部长的身份访问香港。我国国务资政兼国家安全统筹部长张志贤今年5月底也访问了香港，并与当时候任香港特首的李家超会面。

李家超星期一也在面簿发文，介绍与王瑞杰会面的情况。

李家超写道，他在会面时重申致力于与新加坡保持紧密伙伴关系；两人也探讨了双方合作关系能为新加坡和香港，乃至整个亚洲地区带来的丰富机遇。

李家超也感谢王瑞杰在今年7月1日香港特别行政区成立25周年时向他发贺信。

王瑞杰在7月1日发给李家超的贺信中，对香港回归中国与香港特区成立25周年，表达“最热烈的祝贺”。

另据香港特别行政区政府官网发布的新闻稿，李家超欢迎王瑞杰继2019年5月的访问后再次访港，并感谢他出席第七届一带一路高峰论坛。

他说，香港与新加坡长期保持密切关系，双边贸易近年持续增长，新加坡更是香港第四大贸易伙伴。在疫情下，两地2021年的双边贸易仍较2020年上升接近30%，总额超过4830亿港元（约859.46亿新元）。

李家超呼吁香港和新加坡在贸易投资、金融服务、教育、文化、创新科技等领域，开拓更多交流和合作空间。

他表示，期望香港与新加坡继续多元合作，促进双方紧密联系。