星期二值得关注的股票

（早报讯）美国联邦储备局不会放松加息步伐的言论促使投资者避险，继美国股市在上周五猛挫超过1000点后，新加坡海峡时报指数星期一（8月29日）下跌27.27点至3222.26点。

华尔街隔夜股市持续下滑，纳斯达克指数跌1.02%，标普500指数跌0.67%，道琼斯工商指数跌0.57%。

星期二（8月30日）值得关注的股票如下：

*国浩房地产（GuocoLand）星期二开市前发布全年业绩，截至6月底的全年净利同比上扬132%至3亿9270万元，显示集团在保持强大的房地产开发业务的同时，发展房地产投资业务的策略凑效。

集团全年营收同比增长13%至9亿6550万元，主要也是因为房地产开发业务和房地产投资业务分别增长12%和10%。

国浩房地产，每股净利报33.68分，集团将派发每股6分的首次和年终股息。

截至6月底，国浩新加坡为集团的营收做出超过七成的贡献，主要是得到美雅豪苑（Meyer Mansion）、滨海名汇（Midtown Bay）和名汇庭苑（Midtown Modern）的逐步销售和建造所扶持。

*嘉灵控股（Karin Technology）星期二开市前发布全年业绩，全年净利同比下挫37%至2040万港元，营收则增长6.2%至19亿9260万港元。

营收增长得益于通讯科技业务和消费者电器产品业务上扬，但部分被遭中国封控措施冲击而下滑的零件销售业务所抵消。

集团将派发每股11.8港分的年终股息，加上之前4港分的中期股息和8.8港分的特别股息，全年每股总股息为24.6港分。

*新科工程（ST Engineering）星期一（8月29日）深夜宣布，子公司ST Engineering North America已更新了于2019年8月26日制定的、并于2021年12月22日更新的美国商业票据计划（计划），将全资子公司STE TransCore Holdings作为该计划的额外发行人。

根据计划，SST Engineering North America和STE TransCore可以不时地发行短期无担保本票，期限不超过397天。这些票据由新科工程担保。根据该计划发行的票据收益将继续用于一般企业用途。

*康福德高（ComfortDelGro）宣布聘用罗博瑟姆（Damian Rowbotham）于9月1日起出任欧洲总裁，管理集团在英国和爱尔兰的巴士、客车、德士和私召车业务。他曾在1999年至2012年出任英国和爱尔兰的集团财务总监。康福德高闭市报1.41元，下跌0.7％。

*星狮地产（Frasesr Property）宣布委任黄桂芳为集团人事主管。星狮地产闭市报1.09元，上升3.81％。