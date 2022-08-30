国浩房地产全年净利上扬132%至3.927亿元

（早报讯）国浩房地产（GuocoLand）截至6月底的全年净利同比上扬132%至3亿9270万元，每股盈利33.68分，增加149%，显示集团在保持房地产开发业务的同时，发展房地产投资业务的策略凑效。

集团全年营收同比增长13%至9亿6550万元，主要也是因为房地产开发业务和房地产投资业务分别增长12%和10%。

国浩房地产星期二（8月30日）开市前发布全年业绩，每股净利报33.68分，集团将派发每股6分的一次过股息。

截至6月底，国浩新加坡为集团的营收贡献超过七成，主要是得到美雅豪苑（Meyer Mansion）、滨海名汇（Midtown Bay）和名汇庭苑（Midtown Modern）的逐步销售和建造所扶持。

集团的房地产开发业务继续为营收奠定稳定的基础，占全年总营收的83%或8亿零340万元。这主要是因为在新加坡的住宅发展项目的销售收入陆续入账，占集团全年总营收的60%。

集团投资房地产的资本增值强劲，主要来自国浩大厦（Guoco Tower）和国浩时代城（Guoco Midtown），进一步把国浩新加坡的全年盈利从2亿2280万元增至4亿3480万元。

与此同时，集团继续增加房地产投资业务的经常性收入，该业务对集团总盈利的贡献率为26%。