宏茂桥预购组屋五房式售价最高近88万元 红山有两黄金地段项目

（早报讯）新一轮预购组屋销售活动中，红山两个项目都属于黄金地段组屋，宏茂桥的虽然不是黄金地段项目，但五房式单位不含津贴售价最高达87万7000元，相信是历来售价最高的预购组屋。

根据建屋发展局星期二（8月30日）发表的文告，本轮推出的七个预购组屋项目共有4993个单位。

宏茂桥Central Weave @ AMK是近年来少有包括五房式和三代同堂单位的成熟市镇项目，126个二房式灵活单位、398个四房式、333个五房式，以及39个三代同堂单位，预计2028年第二季竣工。

这个项目的四房式不含津贴售价介于53万5000元至67万6000元，五房式介于72万元至87万7000元，三代同堂单位则介于71万3000元至84万2000元。

宏茂桥Central Weave @ AMK（建屋局提供）

红山的Alexandra Vale和Havelock Hillside都在黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）下推出。

毗邻红山地铁站的Alexandra Vale有182个三房式单位和600个四房式单位，预计2028年第二季建成。四房式不含津贴售价从54万7000元起，最高卖70万5000元。

合乐路更靠近中峇鲁地铁站的Havelock Hillside则有171个三房式单位和698个四房式单位，预计2028年第四季竣工。四房式不含津贴售价介于53万1000元至73万元。

两个项目的津贴回收率都是6％，与早前相继推出的四个黄金地段组屋项目一样。屋主日后无论什么时候脱售组屋，都须将转售价或估价的6％归还给建屋局，视何者为高。

靠近中峇鲁地铁站的Havelock Hillside（建屋局提供）

其他项目位于淡滨尼、蔡厝港、裕廊东和兀兰。蔡厝港的Keat Hong Grange是本轮单位最多的项目，共有987个涵盖二房式灵活至五房式的单位。淡滨尼的Sun Plaza Spring则预计最早建成，料2026年第二季竣工。

从本轮预购组屋销售活动起，更多非成熟市镇的单位会保留给首次购屋者。其中，至少85%的三房式单位，以及至少95%的四房式或更大单位，会保留给首次申购的家庭。

11月推出约9500个新组屋单位

建屋局11月还会在武吉巴督、加冷黄埔、女皇镇、登加及义顺推出约9500个预购组屋单位。明年2月，加冷黄埔、女皇镇和登加等市镇会推出约2900至3900个单位。