违反媒体禁制令 知名资深律师罚款4000元

（早报讯）将非礼案未经处理的审讯文本发布给媒体，违反法庭下达的媒体禁制令，执业超过20年的知名资深律师图莱辛甘（Eugene Thuraisingam）星期二（8月30日）早上认罪后被判罚款4000元。

《新明日报》日前报道，麻醉疼痛专科顾问医生杨绍南被控在诊所内非礼一名女子，但在审讯结束前，控方申请撤销罪名后被判无罪。案件轰动一时，引发公众密切关注。

图莱辛甘（47岁）以及洪嘉骏（32岁）当时是杨绍南代表律师团队的成员。

两人都被控上法庭，各面对两项触犯国家法院法令（State Courts Act）的罪名。

根据案情，由于指控非礼的女子供证时都是清堂审理，律师团队事后向法官申请让他们将审讯文本（transcript）发布给媒体。法官同意申请，但是交代他们必须要遵守媒体禁制令（gag order），不能发布任何能够辨认出投诉人身份的资料。

图莱辛甘将删除资料的工作交给洪嘉骏处理，但只交代他删除女子的名字。洪嘉骏在去年3月16日及8月11日，将有女子岁数、生日、职业、雇主身份、同事身份等资料的审讯文本发布给媒体。

主控官指出，这些资料很可能让人辨认出女子的身份，因此违反了媒体禁制令。

多年积极参与公益 请求法官从轻发落

代表律师求情时说，图莱辛甘执业20多年，绝大部分的工作都是无偿服务，也帮助了不少死刑犯沉冤得雪。律师说，图莱辛甘的律师事务所单单是在今年就捐赠10万元给律师公会的无偿服务办事处，请求法官念在他多年来积极参与公益事业的份上从轻发落。

法官下判时指出，法庭下达的媒体禁制令，是为了避免受害人遭受二次伤害，违反媒体禁制令的事件不该发生，不能让受害者以及证人对司法系统失去信心。