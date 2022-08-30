裕廊飞禽公园明年1月3日后关闭 准备迁至万礼

（早报讯）1971年开幕的裕廊飞禽公园将在明年1月3日后关闭，准备“北迁”，迁至万礼生态区以全新面貌迎接访客。

万态保育集团星期二（8月30日）宣布，裕廊飞禽公园将在明年庆祝开园52周年当天，即2023年1月3日迎接最后一批访客，傍晚6时正式关闭，开始筹备搬家事宜。

9月3日至明年1月3日举办关园倒数活动

在裕廊飞禽公园走入历史之前，万态保育集团将从9月3日至明年1月3日期间，举办系列活动，邀公众一起重温裕廊飞禽公园的昔日时光，同时创造更多回忆。

例如，公众可踏上“回忆之旅”，了解飞禽公园51年来的发展史；跟着飞禽公园职员规划的路线参观，一探他们的私房景点和私房菜；当年的游览单轨列车（panorail）站也将再次对外开放，单轨列车将“重出江湖”，让公众拍照留念。

裕廊飞禽公园也复制了布谷钟楼（cuckoo clock tower），纪念旧时光之际，也倒数飞禽公园最后一个营业日。

公众11月也能参加特别导览活动，通过导览员讲解更好地了解园区的飞禽和建筑，还能近距离喂飞禽。导览活动10月19日开始接受报名。

11月起，飞禽公园也会举办不同的嘉年华活动，并设立售卖本地美食的传统推车。

裕廊飞禽公园由已故前副总理吴庆瑞博士倡议兴建。1968年，时任财政部长的吴庆瑞到巴西参加世界会议期间，到访里约热内卢动物园的鸟舍后深受启发，认为飞禽公园将为新加坡人提供一个与大自然接触的机会。

占地20.2公顷的裕廊飞禽公园1971年正式开幕，隔年8月就吸引了100万名访客到访。时隔半世纪，飞禽公园吸引了4100万人次到访。园区如今有约3500只飞禽，横跨400个种类，其中两成属于濒危物种。

据媒体早前报道，飞禽公园原定2020年开始迁至万礼，新园区原本预计2022年投入运作，不过计划因冠病疫情而延期。万态保育集团将在日后公布更多有关崭新飞禽公园Bird Paradise的详情。