【图集】走过半世纪 裕廊飞禽公园2023年1月走入历史

（早报讯）钢骨水泥的城市中，新加坡西部有一个世外桃源。有瀑布，有花草树木，有飞禽。

它们绝非一般的麻雀，有威猛的老鹰、火热的火烈鸟、可爱的企鹅，还有缤纷色彩的天堂鸟。它们都以裕廊飞禽公园为家。

裕廊飞禽公园1971年1月3日正式开幕，占地20.2公顷的园区有78个展区。半世纪后，飞禽数量从当年的3000只增至3500只，横跨400个种类，其中两成属于濒危物种。

明年庆祝52周年之际，裕廊飞禽公园将关闭，暂别公众，准备“北迁”至万礼生态区破茧重生。

裕廊飞禽公园发展里程碑

1968年

时任财政部长的吴庆瑞博士到访里约热内卢动物园的鸟舍后深受启发，萌生在我国建造飞禽公园的想法。

当年，问及为何不建动物园，吴庆瑞如此回应：“鸟粮要比喂动物的肉便宜很多。”

1971年

耗资350万元建造的裕廊飞禽公园1月3日开幕，当时是亚洲最大的飞禽公园。

园内的“裕廊瀑布”（现称瀑布鸟舍）当时是世界最高的人造瀑布，高30米、水流速度每秒140公升。

（万态保育集团提供）

（裕廊飞禽公园提供）

（裕廊飞禽公园提供）

“裕廊瀑布”。（裕廊飞禽公园提供）

1972年

接待了英女皇伊丽莎白二世和菲利普亲王。

8月吸引了首100万名访客。

(MICA提供)

1985年

推出重振裕廊飞禽公园的总蓝图，旨在改善飞禽的住宿环境和访客体验。

1988年

时任贸工部长兼国防部第二部长（军务）李显龙准将为富士鹰园（现称“飞鹰世界”）主持开幕。

推出“天空之王”表演，展示白头鹰、栗鸢和喜马拉雅秃鹫等猛禽的天性。

时任贸工部长兼国防部第二部长（军务）李显龙准将为富士鹰园主持开幕。（周国威摄）

1992年

总蓝图下的露天剧场博彩圆顶剧场（Pools Amphitheatre）正式开幕，现场可容纳约2000名公众。

推出飞禽明星大汇演。

游览单轨列车（panorail）投入运作。

博彩圆顶剧场。（裕廊飞禽公园提供）

游览单轨列车。（裕廊飞禽公园提供）

1995年

成功在人造环境中繁殖出黑犀鸟，为世界首例。

（万态保育集团提供）

2001年

成功在人造环境中繁殖出十二线天堂鸟，为世界首例。

获颁美国雉鸟与水禽协会的表扬。

（万态保育集团提供）

2008年

与国家公园局和新加坡飞禽保育合作，将两只冠斑犀鸟放归野外，成功助这个鸟类重返我国。

2009年

裕廊飞禽公园走入校园。

（万态保育集团提供）

2010年

企鹅展区完成翻新，以“企鹅滩”重新亮相。

为非洲企鹅增建了户外展区。

（梁麒麟摄）

2012年

飞禽繁殖及研究中心开幕，让公众一睹园内飞禽的幕后繁殖和照料场景。

（万态保育集团提供）

2018年

（万态保育集团提供）

2019年

一对菲律宾老鹰Geothermica和Sambisig抵达裕廊飞禽公园。

这是菲律宾第一次将国鸟送往海外，以庆祝新加坡和菲律宾建交50周年。

两只菲律宾老鹰在园内担当“保育大使”，提高公众对老鹰在野外面的威胁、市区栖息地和盗猎等问题的意识。

（万态保育集团提供）

2021年

极度濒危物种尼格鸡鸠送抵裕廊飞禽公园。

尼格鸡鸠抵达两个月内，首只雏鸟破壳而出。

新加坡是菲律宾以外首个为尼格鸡鸠进行保育繁殖计划的国家。

（万态保育集团提供）

2022年

（取自万态保育集团面簿）

2023年